Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman sahnede döktürdü
ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Öykü Gürman, sahne hayatından da kopamıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Öykü Gürman, sahneden görüntülerini paylaştı. Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si olarak ilgi gö
Sen Anlat Karadeniz'de Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman, sahneden inmiyor. Şarkılarıyla da sevenlerini coşturan Öykü Gürman, ATV'deki Sen Anlat Karadeniz izleyicisi tarafından an be an takip ediliyor. Sosyal medyadan sahne görüntülerini paylaşan Öykü Gürman dikkatleri üzerine çekti.
Şarkı söylemekten vazgeçmeyen güzel oyuncu Öykü Gürman, sahne fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemi oldu.
Oyunculukta olduğu gibi şarkı söylemekte de başarılı olan Öykü Gürman, sevenlerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hayranlarının ilgi odağı olan Öykü Gürman'ın yaşı merak konusu oldu. Peki Öykü Gürman kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...