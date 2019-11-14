Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'dan duygusal veda

"BERABER BÜYÜDÜK, OLGUNLAŞTIK, ÜRETTİK"

Ben sana sen bana çok iyi geldik, biz birbirimize çok iyi geldik, çok yakındık, beraber öğrendik, büyüdük, olgunlaştık, eğlendik, kızdık, sevindik, ürettik, konuştuk, paylaştık, şarkılar söyledik... "sen hep iyi ki" oldun... Hep şükür sebebim oldun, kendime bir adım daha yaklaşmama yardımcı oldun, bana nefes oldun ,sesime ses oldun, gönlüme taht kurdun... seni hiç ama hiç unutmayacağım.... Ve hep çok güzel hatırlayacağım.... Sen seni sevenlerin Asiye Reisi oldun... Sesim sesine, sözlerim kalbine armağan olsun, birilerinin kalbine en ince yerinden dokunduysa şarkılarımız, varlığın anlam kattıysa bu Öykü'ye ve bir iz bırakabildiysek beraber, bizden öğrenilmiş, bize kalan ne varsa hepsine çok şükür... Ne mutlu bana... Hakkını helal et Asiye Reisim.... İyi ki var oldun sen! Çok yaşa emi!



Ne demiş şair; "Sevmek, söylemek değildir unutma, sessizce alıp yüreğine koymaktır. "Cahit Zarifoğlu bende seni sessizce yüreğime koyuyor, en narin yerinde saklıyorum... "Sen hep iyi ki yengem" Alem kadındın vesselam!"