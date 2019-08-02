Sen Anlat Karadeniz'in güzeli Öykü Gürman sosyal medyayı salladı
ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla olay oldu. Sen Anlat Karadeniz'deki performansıyla dikkat çeken Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman, Instagram'dan payl
Sen Anlat Karadeniz sezon finali yaptı, Asiye rolüyle bilinen Öykü Gürman olay oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, bir hikayesinde "Trabzon'a gelince ben" notunu düştü. İşte Öykü Gürman'ın o pozları.
Söz konusu pozu hikaye bölümünden de paylaşan Öykü Gürman, "Trabzon'a gelince ben" notunu düştü.