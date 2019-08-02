Sen Anlat Karadeniz'in güzeli Öykü Gürman sosyal medyayı salladı

Sen Anlat Karadeniz sezon finali yaptı, Asiye rolüyle bilinen Öykü Gürman olay oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, bir hikayesinde "Trabzon'a gelince ben" notunu düştü. İşte Öykü Gürman'ın o pozları.