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  3. 02 Ağustos 2019 12:15

Sen Anlat Karadeniz'in güzeli Öykü Gürman sosyal medyayı salladı

ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla olay oldu. Sen Anlat Karadeniz'deki performansıyla dikkat çeken Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman, Instagram'dan payl

Sen Anlat Karadeniz'in güzeli Öykü Gürman sosyal medyayı salladı

Sen Anlat Karadeniz sezon finali yaptı, Asiye rolüyle bilinen Öykü Gürman olay oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, bir hikayesinde "Trabzon'a gelince ben" notunu düştü. İşte Öykü Gürman'ın o pozları.

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Sen Anlat Karadeniz'in güzeli Öykü Gürman sosyal medyayı salladı

Makyajı ve kıyafetiyle bambaşka bir hale bürünen Öykü Gürman'ı tanımak ise hayli zor.

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Sen Anlat Karadeniz'in güzeli Öykü Gürman sosyal medyayı salladı

Söz konusu pozu hikaye bölümünden de paylaşan Öykü Gürman, "Trabzon'a gelince ben" notunu düştü.

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Sen Anlat Karadeniz'in güzeli Öykü Gürman sosyal medyayı salladı

Fotoğrafları sonrası sosyal medyanın gündemine oturan Sen Anlat Karadeniz'in Asiyesi öykü Gürman'ın özel hayatı mercek altına alındı. Öykü Gürman'ı takip edenler eski fotoğraflarıyla hayrete düştü. İşte Öykü Gürman'ın yıllar içindeki değişimi...

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