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  3. 15 Ekim 2019 14:50

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde ortalık karışıyor

ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölümünü merakla bekleyen izleyici, büyük sürprizlerle karşılaşacak.

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde ortalık karışıyor

Sen Anlat Karadeniz'in yıldız isimlerinin başına gelmeyen kalmazken, Ali ve Esma da etrafındakilerin desteğiyle düğün ve balayı hazırlıklarına başlar. Sen Anlat Karadeniz reyting rekorları kırmaya devam ederken, gözler 60. bölüme çevrildi. Peki Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölümünde neler yaşanacak?

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Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde ortalık karışıyor

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam 12'den vurulur.

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Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde ortalık karışıyor

Diğer yandan Ali ve Esma da atrafındakilerin desteğiyle yapar ve balayı için hazırlanırlar.

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Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde ortalık karışıyor

Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan Onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir.

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