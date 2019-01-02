Sen Anlat Karadeniz'in yıldızına büyük şok

İrem Helvacıoğlu, Acun Ilıcalı'nın davetiyle TV 8'in yılbaşı için özel çektiği O Ses Türkiye Ünlüler programının çekimlerine katıldı. Stüdyoda şarkı söyledi, jüri üyeleri değerlendirdi. Ancak ne İrem Helvacıoğlu ne de söylediği şarkı TV 8 ekranlarında görünmedi. Çünkü İrem Helvacıoğlu'na son dakika yasak geldi ve Helvacıoğlu'nun şarkı söylediği bölüm, TV 8'in yayın bandından çıkarıldı. Sebebini ise güzel oyuncu sosyal medya hesabından açıkladı.