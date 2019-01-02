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  3. 02 Ocak 2019 12:10

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızına büyük şok

Sen Anlat Karadeniz dizisinin 'Nefes'i İrem Helvacıoğlu, TV 8'in yılbaşı eğlencesi olarak ekrana getirdiği O Ses Türkiye Ünlüler için stüdyoya girdi, şarkısını söyledi.

Sen Anlat Karadeniz'in yıldızına büyük şok

Sen Anlat Karadeniz dizisinin 'Nefes'i İrem Helvacıoğlu, TV 8'in yılbaşı eğlencesi olarak ekrana getirdiği O Ses Türkiye Ünlüler için stüdyoya girdi, şarkısını söyledi. Ancak İrem Helvacıoğlu ekranda görünmedi. Nedeni ise güzel oyuncuya gelen son dakika yasağıydı...

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Sen Anlat Karadeniz'in yıldızına büyük şok

ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu'na son dakika gelen yasak Türk televizyon tarihine geçecek kadar büyük bir skandala dönüştü.

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Sen Anlat Karadeniz'in yıldızına büyük şok

İrem Helvacıoğlu, Acun Ilıcalı'nın davetiyle TV 8'in yılbaşı için özel çektiği O Ses Türkiye Ünlüler programının çekimlerine katıldı. Stüdyoda şarkı söyledi, jüri üyeleri değerlendirdi. Ancak ne İrem Helvacıoğlu ne de söylediği şarkı TV 8 ekranlarında görünmedi. Çünkü İrem Helvacıoğlu'na son dakika yasak geldi ve Helvacıoğlu'nun şarkı söylediği bölüm, TV 8'in yayın bandından çıkarıldı. Sebebini ise güzel oyuncu sosyal medya hesabından açıkladı.

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Sen Anlat Karadeniz'in yıldızına büyük şok

Helvacıoğlu, yılbaşı akşamı O Ses Türkiye’nin sürpriz ünlüleri arasında yer alıyordu. Bir süre önce yapılan çekimlerde pek çok ünlü isim gibi İrem Helvacıoğlu da sahneye çıktı ve şarkısını söyledi.

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