Sen Anlat Karadeniz'in yıldızına büyük şok
Sen Anlat Karadeniz dizisinin 'Nefes'i İrem Helvacıoğlu, TV 8'in yılbaşı eğlencesi olarak ekrana getirdiği O Ses Türkiye Ünlüler için stüdyoya girdi, şarkısını söyledi.
Sen Anlat Karadeniz dizisinin 'Nefes'i İrem Helvacıoğlu, TV 8'in yılbaşı eğlencesi olarak ekrana getirdiği O Ses Türkiye Ünlüler için stüdyoya girdi, şarkısını söyledi. Ancak İrem Helvacıoğlu ekranda görünmedi. Nedeni ise güzel oyuncuya gelen son dakika yasağıydı...
ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu'na son dakika gelen yasak Türk televizyon tarihine geçecek kadar büyük bir skandala dönüştü.
İrem Helvacıoğlu, Acun Ilıcalı'nın davetiyle TV 8'in yılbaşı için özel çektiği O Ses Türkiye Ünlüler programının çekimlerine katıldı. Stüdyoda şarkı söyledi, jüri üyeleri değerlendirdi. Ancak ne İrem Helvacıoğlu ne de söylediği şarkı TV 8 ekranlarında görünmedi. Çünkü İrem Helvacıoğlu'na son dakika yasak geldi ve Helvacıoğlu'nun şarkı söylediği bölüm, TV 8'in yayın bandından çıkarıldı. Sebebini ise güzel oyuncu sosyal medya hesabından açıkladı.