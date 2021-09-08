Sen Çal Kapımı dizisi bitiyor mu? Sen Çal Kapımı finaliyle ilgili bilgiler

Çekimleri tamamlanan dizinin oyuncuları ise son set gününde duygusal anlar yaşadı. Dizinin başrol oyuncusu Hande Erçel, son set gününe gelen basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Çığlık çığlığa bir veda yapıyoruz. Benim için o kadar güzel bir deneyim oldu ki. Bu kadar güzel insanlarla tanıştım. Ben kendi adıma çok mutluyum" açıklamasında bulundu.