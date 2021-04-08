Sen Çal Kapımı'ndan da final kararı
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi sezon finali yapacak. Dizinin yeni sezon bölümleri için hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama da yapıldı.
Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nın akıbeti belli oldu.
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Daha önce final yaparak ekrana veda edeceği iddia edilen Sen Çal Kapımı dizisi yeni sezonda da yayınlanmaya devam edecek.
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin 10 Nisan'da yayınlanması planlanan sezon finali bölümü ise bir hafta ertelendi.
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Yapım şirketinden yapılan açıklamada, Sette yaşanan covid vakaları sebebiyle sezon finali bölümü bu hafta ekrana gelemeyecek. Sezon finali bölümümüz haftaya yayında olacak, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
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