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Senaristi Bahar dizisindeki öpüşme sahnelerini anlattı

Ekranların sevilen dizisi Bahar'daki öpüşme sahneleri ile ilgili bir açıklama yapan dizinin senaristi Ayça Üzüm dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl yazıldığını açıkladı.

Senaristi Bahar dizisindeki öpüşme sahnelerini anlattı - Resim: 1

Bahar dizisinin senaristi Ayça Üzüm Peak Mag YouTube kanalına konuk olarak dizilerdeki öpüşme sahnelerine dair konuştu.

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Senaristi Bahar dizisindeki öpüşme sahnelerini anlattı - Resim: 2

Öpüşme sahnelerinin senaryoda nasıl yazıldığı konusunun merak edilmesi üzerine Üzüm açıklamalarıyla dikkat çekti.

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Senaristi Bahar dizisindeki öpüşme sahnelerini anlattı - Resim: 3

Bahar dizisinin senaristi Ayça Üzüm, "Öpüşme sahnesi yazarken bunu nasıl tasarlıyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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Senaristi Bahar dizisindeki öpüşme sahnelerini anlattı - Resim: 4

Üzüm devamında ise "Aslında hem hikayeyi gözeterek hem size uymanız gereken koşulları söylüyorlar ve o koşulları gözeterek hikayeden de ödün vermeyerek orta karar bir şey yapmaya çalışıyoruz" dedi.

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