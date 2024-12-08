Senaristi Bahar dizisindeki öpüşme sahnelerini anlattı
Ekranların sevilen dizisi Bahar'daki öpüşme sahneleri ile ilgili bir açıklama yapan dizinin senaristi Ayça Üzüm dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl yazıldığını açıkladı.
Bahar dizisinin senaristi Ayça Üzüm Peak Mag YouTube kanalına konuk olarak dizilerdeki öpüşme sahnelerine dair konuştu.
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Öpüşme sahnelerinin senaryoda nasıl yazıldığı konusunun merak edilmesi üzerine Üzüm açıklamalarıyla dikkat çekti.
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Bahar dizisinin senaristi Ayça Üzüm, "Öpüşme sahnesi yazarken bunu nasıl tasarlıyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:
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Üzüm devamında ise "Aslında hem hikayeyi gözeterek hem size uymanız gereken koşulları söylüyorlar ve o koşulları gözeterek hikayeden de ödün vermeyerek orta karar bir şey yapmaya çalışıyoruz" dedi.
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