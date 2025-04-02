Senaristin boykot açıklaması sonrası o dizi yayından kaldırıldı
Boykot çağrısı yapan Teşkilat dizisi oyuncusu Aybüke Pusat'a destek veren senarist Ali Aydın'ın kaleme aldığı Mevlana Celaleddin-i Rûmi dizisi TRT'nin dijital platformu Tabii'den kaldırıldı.
Bugün ülke genelinde yapılan boykota destek paylaşımı yaptığı için hedef gösterilen, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat'a, TRT'nin Tabii platformunun en çok izlenen dizilerinden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rûmi'nin senaristi Ali Aydın destek vermişti.
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, senarist Ali Aydın'ı kastederek "Yıllar önce gerçekleştirilen bir projede yer alan bu şahsın TRT ile hiçbir kurumsal bağı yoktur" dedi ve Rumi dizisinin Tabii'nin kütüphanesinden kaldırıldığına dair bir ekran görüntüsü paylaştı.
Sobacı'nın X hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösteren Aydın, diziyi Zahid Sobacı göreve başlamadan önce yazmaya başladığını belirtti.
Sobacı'ya seslenen Aydın, "Vizyonsuzluğunuzu bu kadar aşikâr kıldığınız için size teşekkür ederim" dedi.
NE OLMUŞTU?
Aybüke Pusat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası boykot çağrılarına destek vermişti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, takipçilerini 2 Nisan'da (bugün) tüketimi durdurma ve alışveriş yapmamaya davet etmişti.
Daha sonra hedef gösterilen Pusat'da destek veren Ali Aydın, "Şayet Teşkilat dizisindeki oyuncunun demokratik hakkını görmezden gelip, kimi kiralıkların tehdidiyle işinden ederseniz Tabii'nin en çok izlenen işlerinden birini de kütüphanenizden kaldırmak zorunda kalırsınız. Hatırlatmış olayım" demişti.