Senaristin boykot açıklaması sonrası o dizi yayından kaldırıldı

Bugün ülke genelinde yapılan boykota destek paylaşımı yaptığı için hedef gösterilen, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat'a, TRT'nin Tabii platformunun en çok izlenen dizilerinden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rûmi'nin senaristi Ali Aydın destek vermişti.