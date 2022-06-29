Seray Kaya kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti

"Kuruluş Osman" dizisindeki performansının ardından "Mahkum" dizisinde rol alan oyunculuğu ile sevenlerinin kalbini kazanan Seray Kaya arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıklamış, o sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Yoğun geçen senenin ardından tatil sezonunu açan Kaya kırmızı bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu.Doğal güzelliği ile adından söz ettiren oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı...