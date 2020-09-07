Seray Kaya Kuruluş Osman kadrosuna katıldı!
İkinci sezona bomba gibi hazırlanan ve kadrosuna birbirinden iddialı isimleri ekleyen Kuruluş Osman'dan bir yeni haber daha geldi. Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir ve Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ'ın ardından kadroya başarılı oyuncu Seray Kaya dahil oldu.
İkinci sezona bomba gibi hazırlanan ve kadrosuna birbirinden iddialı isimleri ekleyen Kuruluş Osman'dan bir yeni haber daha geldi. Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir ve Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ'ın ardından kadroya başarılı oyuncu Seray Kaya dahil oldu.
ATV'nin rekortmen dizisinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kuruluş Osman Güçlü Kadrosuyla Geliyor! Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda sevenleriyle buluşacak olan Seray Kaya'ya Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.' ifadelerini kullandı.