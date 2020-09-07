  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Eylül 2020 23:31

Seray Kaya Kuruluş Osman kadrosuna katıldı!

İkinci sezona bomba gibi hazırlanan ve kadrosuna birbirinden iddialı isimleri ekleyen Kuruluş Osman'dan bir yeni haber daha geldi. Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir ve Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ'ın ardından kadroya başarılı oyuncu Seray Kaya dahil oldu.

Seray Kaya Kuruluş Osman kadrosuna katıldı!

İkinci sezona bomba gibi hazırlanan ve kadrosuna birbirinden iddialı isimleri ekleyen Kuruluş Osman'dan bir yeni haber daha geldi. Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir ve Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ'ın ardından kadroya başarılı oyuncu Seray Kaya dahil oldu.

1/ 3
Seray Kaya Kuruluş Osman kadrosuna katıldı!

ATV'nin rekortmen dizisinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kuruluş Osman Güçlü Kadrosuyla Geliyor! Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda sevenleriyle buluşacak olan Seray Kaya'ya Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz.' ifadelerini kullandı.

2/ 3
Seray Kaya Kuruluş Osman kadrosuna katıldı!

Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman'da, güzel oyuncu Seray Kaya'nın hangi karakteri canlandıracağı merak konusu.

3/ 3
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM