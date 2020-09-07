Seray Kaya Kuruluş Osman kadrosuna katıldı!

İkinci sezona bomba gibi hazırlanan ve kadrosuna birbirinden iddialı isimleri ekleyen Kuruluş Osman'dan bir yeni haber daha geldi. Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir ve Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ'ın ardından kadroya başarılı oyuncu Seray Kaya dahil oldu.