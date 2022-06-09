Seray Sever doğum sürecini anlattı: Tüp bebek için bir daire parasından fazla harcadım
Seray Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile hayatını birleştirdiği evliliğinden ikiz çocuklarını geçtiğimiz nisan ayında kucağına almıştı. Sever, anne olduktan sonra doğum sürecinde yaşadıklarını anlattı.
Seray Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile hayatını birleştirdiği evliliğinden ikiz çocuklarını geçtiğimiz nisan ayında kucağına almıştı. Seray Sever anne olduktan sonra ilk kez katıldığı bir magazin programında doğum sürecini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Ünlü isim iki ay önce kucağına aldığı ikizleri için, "Onlar Allah'ın mucizeleri" dedi.
2018 yılında Eray Sünbül ile hayatını birleştiren ve Nisan ayında da ikizleri Sofia ve Alya'yı kucağına alan ünlü sunucu Seray Sever, anne olduktan sonra ilk kez bir programa katıldı. Ünlü isim samimi açıklamalarda bulunurken duygusal anlar yaşadı.
Eray Sünbül ile mutlu bir evliliği olan Seray Sever, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyurmuştu. Bir süredir Bodrum'da gözlerden uzak bir hayat süren Sever, "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Çok dua ettik, Allah da nasip etti. Bizimkisi planlı bir süreçti, Allah dualarımızı kabul etti. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce sekiz kez tüp bebek tedavisi gören ünlü sunucu, 19 Nisan'da Altunizade'de özel bir hastanede sezaryen doğum yaptı ve ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.