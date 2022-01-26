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Seray Sever ikiz bebeklerinin ultrason görüntüsünü paylaştı

2018 senesinde Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever ikiz bebeklerinin ultrason görüntülerini paylaştı.

Seray Sever ikiz bebeklerinin ultrason görüntüsünü paylaştı - Resim: 1

2018 senesinde Eray Sünbül ile mutluluğa “Evet” yanıtını veren Seray Sever bir süredir program setlerinden uzak bir hayat yaşıyor.

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Seray Sever ikiz bebeklerinin ultrason görüntüsünü paylaştı - Resim: 2

2018 yılında nikah masasına oturan ve uzun zamandır bebek hayali kuran Seray Sever, şimdilerde 5 aylık hamile.

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Seray Sever ikiz bebeklerinin ultrason görüntüsünü paylaştı - Resim: 3

Doya Doya Moda programının sona ermesinin ardından nefesi eşi Eray Sünbül’ün yanında alan Seray Sever, Bodrum’da dinleniyor.

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Seray Sever ikiz bebeklerinin ultrason görüntüsünü paylaştı - Resim: 4

Seray Sever Instagram sayfasından hamilelik dönemini sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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