Seray Sever ikiz bebeklerinin ultrason görüntüsünü paylaştı
2018 senesinde Eray Sünbül ile evlenen Seray Sever ikiz bebeklerinin ultrason görüntülerini paylaştı.
2018 senesinde Eray Sünbül ile mutluluğa “Evet” yanıtını veren Seray Sever bir süredir program setlerinden uzak bir hayat yaşıyor.
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2018 yılında nikah masasına oturan ve uzun zamandır bebek hayali kuran Seray Sever, şimdilerde 5 aylık hamile.
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Doya Doya Moda programının sona ermesinin ardından nefesi eşi Eray Sünbül’ün yanında alan Seray Sever, Bodrum’da dinleniyor.
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Seray Sever Instagram sayfasından hamilelik dönemini sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
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