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  3. 08 Haziran 2020 14:15

Serdar Ortaç: İlk görüşte aşık olup, evlendim

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Sİlk görüşte aşık olup, evlendim. Şu an sağlığımı, işimi, şarkılarımı düşünüyorum. Başka bir şey düşünmüyorum. Ben yalnız değilim, sevenlerim var" şeklinde konuştu

Serdar Ortaç: İlk görüşte aşık olup, evlendim

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı.  

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Serdar Ortaç: İlk görüşte aşık olup, evlendim

Bir mekan çıkışı görüntülenen Ortaç, taktığı maskesiyle koronavirüsüne karşı tedbir aldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, şu ifadeleri kullandı:

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Serdar Ortaç: İlk görüşte aşık olup, evlendim

"İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLUP, EVLENDİM" Sosyal medyada yayın yaparken 'Artık verecek huzurum kalmadı' diyerek espri yaptım. Yalnızlık güzel. Böyle kafa dinleyeceğim. Daha önce evlendim, boşandım. İlk görüşte aşık olup, evlendim. Şu an sağlığımı, işimi, şarkılarımı düşünüyorum. Başka bir şey düşünmüyorum. Ben yalnız değilim, sevenlerim var.

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Serdar Ortaç: İlk görüşte aşık olup, evlendim

"ÇOK PAHALI" Bodrum'da yaz sezonu boyunca şezlong fiyatlarının bin TL olması hakkında da yorum yapan Ortaç, "Çok pahalı. Ben vermem ama bence bunu düzeltirler. Böyle bırakmazlar" ifadelerini kullandı.

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