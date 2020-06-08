Serdar Ortaç: İlk görüşte aşık olup, evlendim

"İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLUP, EVLENDİM" Sosyal medyada yayın yaparken 'Artık verecek huzurum kalmadı' diyerek espri yaptım. Yalnızlık güzel. Böyle kafa dinleyeceğim. Daha önce evlendim, boşandım. İlk görüşte aşık olup, evlendim. Şu an sağlığımı, işimi, şarkılarımı düşünüyorum. Başka bir şey düşünmüyorum. Ben yalnız değilim, sevenlerim var.