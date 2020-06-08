Serdar Ortaç: İlk görüşte aşık olup, evlendim
Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Sİlk görüşte aşık olup, evlendim. Şu an sağlığımı, işimi, şarkılarımı düşünüyorum. Başka bir şey düşünmüyorum. Ben yalnız değilim, sevenlerim var" şeklinde konuştu
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı.
Bir mekan çıkışı görüntülenen Ortaç, taktığı maskesiyle koronavirüsüne karşı tedbir aldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, şu ifadeleri kullandı:
"İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLUP, EVLENDİM" Sosyal medyada yayın yaparken 'Artık verecek huzurum kalmadı' diyerek espri yaptım. Yalnızlık güzel. Böyle kafa dinleyeceğim. Daha önce evlendim, boşandım. İlk görüşte aşık olup, evlendim. Şu an sağlığımı, işimi, şarkılarımı düşünüyorum. Başka bir şey düşünmüyorum. Ben yalnız değilim, sevenlerim var.