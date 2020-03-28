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  3. 28 Mart 2020 11:50

Serdar Ortaç Seçil Gür ayrılığı sonrası aşk diyetine girdi!

Serdar Ortaç, kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı Seçil Gür'le yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Serdar Ortaç Seçil Gür ayrılığı sonrası aşk diyetine girdi!

Serdar Ortaç, kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı Seçil Gür'le yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından açıkladı.

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Serdar Ortaç Seçil Gür ayrılığı sonrası aşk diyetine girdi!

Ortaç'ın ayrılık kararını sosyal medya paylaşımından öğrendiğini söyleyen Gür, "Sanırım hastalığı nedeniyle Serdar'ın psikolojisi iyi değil" dedi.

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Serdar Ortaç Seçil Gür ayrılığı sonrası aşk diyetine girdi!

Ünlü popçu ise "Bundan sonra yalnız kalmayı istiyorum. Hep yalnız kalacağım. Aşk diyetine giriyorum. Artık kendim için yaşayacağım çünkü yapamıyorum. Kimseyi de üzmek istemem" dedi.

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Serdar Ortaç Seçil Gür ayrılığı sonrası aşk diyetine girdi!

'O ZAMAN EVLİ DEĞİLDİM' Özel hayatında yalnızlığı seçen Ortaç, bir de ilginç açıklamada bulundu: "Yıllar önce evli değilken Orhan Abi bana bir tavsiye vermişti. 'Hayatta mutlu olmak istiyorsan 3 kelimeyi dilinden düşürme evlat. O üç kelime; haklısın, olabilir, tabii... Eğer dediğimi yaparak yaşarsan kimseyi üzmezsin ve mutlu olursun' demişti. Artık bu öğüdü tutacağım."

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