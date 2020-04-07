Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı
5 sene evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan ile geçtiğimiz yıl evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda genç şarkıcı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
5 sene evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan ile geçtiğimiz yıl evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda genç şarkıcı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Korona virüs şüphesiyle gittiği hastanede test yaptırdığını ve testin negatif çıktığını söyleyen ünlü popçu, sosyal medya hesabından attığı story ile Seçil Gür'den ayrıldıklarını duyurdu.