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  3. 07 Nisan 2020 17:20

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı

5 sene evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan ile geçtiğimiz yıl evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda genç şarkıcı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı

5 sene evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan ile geçtiğimiz yıl evliliğini tek celsede bitiren şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda genç şarkıcı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı

Fakat geçen günlerde Instagram hesabından ayrıldıklarını duyurdu.

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Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı

Korona virüs şüphesiyle gittiği hastanede test yaptırdığını ve testin negatif çıktığını söyleyen ünlü popçu, sosyal medya hesabından attığı story ile Seçil Gür'den ayrıldıklarını duyurdu.

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Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı

Önceki akşam evinde canlı yayın yapan Ortaç, sevenlerine vasiyetini açıkladı.

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