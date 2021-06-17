Serdar Ortaç ve Seçil Gür sessiz sedasız ayrıldı

Bir dargın bir barışık aşıklar, geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş pozlarını paylaşmıştı. Ancak ünlü şarkıcının 'Hanım' diye seslendiği ve Ortaç'ın proje albümünde yer alan Gür ile sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı.