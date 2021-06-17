Serdar Ortaç ve Seçil Gür sessiz sedasız ayrıldı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve Seçil Gür'ün ayrıldığı ortaya çıktı. Serdar Ortaç, ''Yürümedi, olmadı. Bilmiyorum, olmadı'' diyerek ayrılık iddiasını doğruladı.
Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile beş yıllık evliliğini tek celsede bitirmesinin ardından aşkı 35 yaşındaki Seçil Gür'de bulmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden çift, hayranlarını şaşırttı.
Bir dargın bir barışık aşıklar, geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş pozlarını paylaşmıştı. Ancak ünlü şarkıcının 'Hanım' diye seslendiği ve Ortaç'ın proje albümünde yer alan Gür ile sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı.
AYRILIK HABERİNİ DOĞRULADI
Gazete Magazin'in haberine göre; 51 yaşındaki Serdar Ortaç, bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazetecilerin, 'Ayrıldığınız söyleniyor doğru mu Serdar bey?' sorusu üzerine Ortaç, "Evet, doğru ayrıldık." cevabını verdi. Ünlü şarkıcı, "Yürümedi, olmadı. Bilmiyorum, olmadı" diyerek ayrılığı doğruladı.