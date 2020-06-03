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  3. 03 Haziran 2020 08:35

Chloe Loughnan'dan tek celsede boşanan Serdar Ortaç'tan olay itiraf

2014'ten evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019'da tek celsede boşanan, sürpriz bir aşka yelken açtığı meslektaşı Seçil Gür'den yine sürpriz şekilde ayrılan şarkıcı Serdar Ortaç, "Artık bir kadına verecek huzurum kalmadı" açıklamasıyla şaşırttı.

Chloe Loughnan'dan tek celsede boşanan Serdar Ortaç'tan olay itiraf

2014'ten evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019'da tek celsede boşanan, sürpriz bir aşka yelken açtığı meslektaşı Seçil Gür'den yine sürpriz şekilde ayrılan şarkıcı Serdar Ortaç, "Artık bir kadına verecek huzurum kalmadı" açıklamasıyla şaşırttı.

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Chloe Loughnan'dan tek celsede boşanan Serdar Ortaç'tan olay itiraf

Serdar Ortaç, önceki gün sunucu ve yazar Yelda Kırçuval'ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katıldı.

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Chloe Loughnan'dan tek celsede boşanan Serdar Ortaç'tan olay itiraf

Ünlü şarkıcı, "Sosyal medyada yemek yerken fotoğraf paylaşmak, okyanusta sörf yaparken veya havuzda yüzerken fotoğraf paylaşmak oldukça yanlış. Olmayanın gözüne sokunca hasetlik, kıskançlık ve nazar oluyor. 25 yıl boyunca rüzgar gibi yaşadım, göze, nazara geldim" dedi.

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Chloe Loughnan'dan tek celsede boşanan Serdar Ortaç'tan olay itiraf

Hiçbir hedefi olmadığını belirten Ortaç, "Tek hedefim huzurlu ve sağlıklı olarak hayatımı bitirmek. Yaş ilerledikçe 'keşke' dediğim en büyük şey vakıf kurmak. Keşke Serdar Ortaç Vakfı'm olsaydı. Ölene kadar adı benimle yaşar, güzel işler yapardım" şeklinde konuştu.

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