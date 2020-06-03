Chloe Loughnan'dan tek celsede boşanan Serdar Ortaç'tan olay itiraf
2014'ten evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019'da tek celsede boşanan, sürpriz bir aşka yelken açtığı meslektaşı Seçil Gür'den yine sürpriz şekilde ayrılan şarkıcı Serdar Ortaç, "Artık bir kadına verecek huzurum kalmadı" açıklamasıyla şaşırttı.
2014'ten evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019'da tek celsede boşanan, sürpriz bir aşka yelken açtığı meslektaşı Seçil Gür'den yine sürpriz şekilde ayrılan şarkıcı Serdar Ortaç, "Artık bir kadına verecek huzurum kalmadı" açıklamasıyla şaşırttı.
Serdar Ortaç, önceki gün sunucu ve yazar Yelda Kırçuval'ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katıldı.
Ünlü şarkıcı, "Sosyal medyada yemek yerken fotoğraf paylaşmak, okyanusta sörf yaparken veya havuzda yüzerken fotoğraf paylaşmak oldukça yanlış. Olmayanın gözüne sokunca hasetlik, kıskançlık ve nazar oluyor. 25 yıl boyunca rüzgar gibi yaşadım, göze, nazara geldim" dedi.