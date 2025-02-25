Serdar Ortaç'a yasadışı bahis reklamı ve teşvikten 10 ay hapis cezası

Mahkeme, Ortaç’ı 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti hükmün geri bırakılmasına karar verdi. Mütalaada Serdar Ortaç için, 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi.Mahkeme adli kontrol kararının kaldırılmasına da hükmetti.