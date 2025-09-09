  1. Anasayfa
  4. Serdar Ortaç'ın Karabiberim klibiyle meşhur olmuştu... İlknur Soydaş'ın son hali gündem oldu

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın ilk çıkış şarkısı olan Karabiberim'in klibinde rol alan ve Serdar Ortaç'ın göbek deliğinden zeytin yediği sahne ekranların unutulmaz anı olan İlknur Soydaş'ın son hali gündem oldu.

Serdar Ortaç'ın Karabiberim klibiyle meşhur olmuştu... İlknur Soydaş'ın son hali gündem oldu - Resim: 1

Türk pop müziğinin efsanesi Serdar Ortaç'ın 90'lı yıllara damgasını vuran ''Karabiberim'' klibinde oynayan İlknur Soydaş, yıllara meydan okuyor. 

Serdar Ortaç'ın Karabiberim klibiyle meşhur olmuştu... İlknur Soydaş'ın son hali gündem oldu - Resim: 2

Klipte Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği Soydaş, klipteki o sahneyle hafızalara kazınmıştı.

Serdar Ortaç'ın Karabiberim klibiyle meşhur olmuştu... İlknur Soydaş'ın son hali gündem oldu - Resim: 3

Şimdilerde 48 yaşında olan Soydaş'ın son halini görenler "yıllara meydan okuyor" demekten kendini alamadı. 

Serdar Ortaç'ın Karabiberim klibiyle meşhur olmuştu... İlknur Soydaş'ın son hali gündem oldu - Resim: 4

O dönem klip ile dillere dolanan İlknur Soydaş, uzun yıllar boyunca gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

