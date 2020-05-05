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  3. 05 Mayıs 2020 16:27

Serdar Ortaç'ın korona günlerini anlatı: ''Bizi mahvetti''

Koronavirüsten nasibini alan Serdar Ortaç, İnstagram hesabında açtığı canlı yayında korona günlerinin nasıl geçtiğini takipçileri ile paylaştı.

Serdar Ortaç'ın korona günlerini anlatı: ''Bizi mahvetti''

"Arkadaşlar sıkıntıdan kendimi keseceğim. Eskisi gibi cumartesi-pazar şehirden şehre gezmek istiyorum, ne güzeldi."

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Serdar Ortaç'ın korona günlerini anlatı: ''Bizi mahvetti''

"CORONA BİZİ MAHVETTİ"
"Ne oldu bize? Sürekli yemek yiyoruz, başka bir şey yaptığımız yok. Corona virüs mahvetti bizi!"

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Serdar Ortaç'ın korona günlerini anlatı: ''Bizi mahvetti''

"Ne yapacağız çocuklar böyle, ne olacak yani? 17:40'ta uyanılır mı? İşsizlikten uyu babam uyu."

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Serdar Ortaç'ın korona günlerini anlatı: ''Bizi mahvetti''

"Yemek ye, yine uyu. Instagram'da 6 saat geçir, yemek ye, uyu."

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