Serdar Ortaç'ın korona günlerini anlatı: ''Bizi mahvetti''
Koronavirüsten nasibini alan Serdar Ortaç, İnstagram hesabında açtığı canlı yayında korona günlerinin nasıl geçtiğini takipçileri ile paylaştı.
"Arkadaşlar sıkıntıdan kendimi keseceğim. Eskisi gibi cumartesi-pazar şehirden şehre gezmek istiyorum, ne güzeldi."
"CORONA BİZİ MAHVETTİ"
"Ne oldu bize? Sürekli yemek yiyoruz, başka bir şey yaptığımız yok. Corona virüs mahvetti bizi!"
"Ne yapacağız çocuklar böyle, ne olacak yani? 17:40'ta uyanılır mı? İşsizlikten uyu babam uyu."