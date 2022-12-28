Serel Yereli kış günü yazı getirdi! Leopar desenli mayosuyla poz verdi
İngiltere'de yaşayan oyuncu Serel Yereli, ayna karşısında mayokinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Yereli'nin gündem olan pozlarına beğeni yağdı.
'Bodrum Masalı' dizisinde hayat verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'de müzik eğitimi almaya gitmişti. Londra'da yaşayan Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
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LEOPARLI MAYOKİNİSİYLE POZ VERDİ
Yereli son olarak mayokiniyle ayna karşısında poz verdi. Fotoğraflarını Instagram'da paylaşan güzel isim kısa sürede gündem oldu. Lepoar desenli mayokinisiyle binlerce beğeni aldı.
İşte Serel Yereli'nin o polzarı:
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