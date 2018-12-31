Serel Yereli'den bakirelik itirafı
Şarkıcı Serel Yereli, sosyal medyada sorulan bakirelik sorusuna böyle yanıt verdi.
Takipçilerinin sorduğu soruları sosyal medya hesabından cevaplayan Serel Yereli'nin bakirelik ve lezbiyenlikle ilgili yorumları dikkat çekti.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, Instagram hesabından takipçilerinin 2018 yılı ile ilgili sorularını yanıtladı.
Yaptıkları ve söyledikleriyle sürekli gündeme gelen genç oyuncunun, bakirelik ve lezbiyenlik sorularına verdiği yanıt dikkat çekti.