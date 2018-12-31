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  3. 31 Aralık 2018 13:23

Serel Yereli'den bakirelik itirafı

Şarkıcı Serel Yereli, sosyal medyada sorulan bakirelik sorusuna böyle yanıt verdi.

Serel Yereli'den bakirelik itirafı

Takipçilerinin sorduğu soruları sosyal medya hesabından cevaplayan Serel Yereli'nin bakirelik ve lezbiyenlikle ilgili yorumları dikkat çekti.

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Serel Yereli'den bakirelik itirafı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, Instagram hesabından takipçilerinin 2018 yılı ile ilgili sorularını yanıtladı.

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Serel Yereli'den bakirelik itirafı

Yaptıkları ve söyledikleriyle sürekli gündeme gelen genç oyuncunun, bakirelik ve lezbiyenlik sorularına verdiği yanıt dikkat çekti.

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Serel Yereli'den bakirelik itirafı

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