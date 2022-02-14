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  4. Serel Yereli'den nefes kesen pozlar! Sosyal medyayı yaktı geçti

Serel Yereli'den nefes kesen pozlar! Sosyal medyayı yaktı geçti

Bodrum Masalı dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Serel Yereli, cesur paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü oyuncu bu sefer transparan sütyeniyle sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Serel Yereli'den nefes kesen pozlar! Sosyal medyayı yaktı geçti - Resim: 1

Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı ''Alara'' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Seren Yereli, oyunculuğa ara verip, müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşti.

Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Serel Yereli'den nefes kesen pozlar! Sosyal medyayı yaktı geçti - Resim: 2

Cesur tarzıyla sık sık gündeme gelen 26 yaşındaki Yereli, nefes kesen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 

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Serel Yereli'den nefes kesen pozlar! Sosyal medyayı yaktı geçti - Resim: 3

Pembe transparan bir sütyenle kamera karşısına geçen Yereli, verdiği pozlarla kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Seren Yereli'nin çok konuşulan o pozları:

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Serel Yereli'den nefes kesen pozlar! Sosyal medyayı yaktı geçti - Resim: 4
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