Serel Yereli'den nefes kesen pozlar! Sosyal medyayı yaktı geçti
Bodrum Masalı dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Serel Yereli, cesur paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü oyuncu bu sefer transparan sütyeniyle sosyal medyayı kasıp kavurdu.
Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı ''Alara'' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Seren Yereli, oyunculuğa ara verip, müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşti.
Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Cesur tarzıyla sık sık gündeme gelen 26 yaşındaki Yereli, nefes kesen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Pembe transparan bir sütyenle kamera karşısına geçen Yereli, verdiği pozlarla kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Seren Yereli'nin çok konuşulan o pozları:
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