Serel Yereli'den nefes kesen pozlar! Sosyal medyayı yaktı geçti

Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı ''Alara'' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Seren Yereli, oyunculuğa ara verip, müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşti.

Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.