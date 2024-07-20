Serel Yereli'nin mezarlık pozları tepki çekti

Yıllar önce kadrosunda yer aldığı Bodrum Masalı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serel Yereli, bir süre önce İngiltere'ye yerleşti. Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Yereli'nin mezarlıkta yaptığı paylaşım eleştirilerin hedefi oldu.