Seren Serengil 2,5 milyon liraya yat aldı!
Ünlü şarkıcı ve program sunucusu Seren Serengil Marmaris'e yat almak için geldi. Aldığı yatın satın alma işlemlerini beklerken yemek yiyen Serengil, sıcak ve sempatik tavırları ile kendine hayran bıraktı.
Ünlü şarkıcı ve program sunucusu Seren Serengil Marmaris'e yat almak için geldi. Aldığı yatın satın alma işlemlerini beklerken yemek yiyen Serengil, sıcak ve sempatik tavırları ile kendine hayran bıraktı.
Tatilini denizde geçirmeyi tercih ettiğin belirten Seren Serengil, "Marmaris'i çok seviyorum çocukluğumdan bu yana burada tatile gelirdik zaten burası daha sessiz ve sakin olduğu için tercih ettim, deniz tatilini çok seviyorum her yıl yat kiralıyordum bu yıl artık kendime almanın zamanı geldi diye düşündüm ve tabii ki köpeklerim de var onları da düşünerek aldım.
İşlemleri için bekliyorum. Ben Bodrum'cu değilim teknem şu an da Selimiye'de. Marmaris'e yerleşme düşüncem de var tabii ki" diye bir açıklamada bulundu.