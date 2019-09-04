Seren Serengil: Bir daha anne olamayabilirim
Geçtiğimiz günlerde bebeğini kaybeden Seren Serengil İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, eşi Yaşar İpek hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından açıklama yapan Serengil, "Benim tansiyonumun çıkacağını ve böyle bir dur
Seren Serengil, boşanma aşamasında olduğu eşi Yaşar İpek hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Esennur Ezgi'yle birlikte gelen Serengil, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunda yaklaşık iki saat boyunca olaya ilişkin ifade verdi. Eşi Yaşar İpek hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak İpek'in bu karara uymadığını iddia eden Serengil, zorlama hapsi başvurusunda bulundu.
"BEBEĞİNİ KAYBETMESİNE SEBEP EŞİDİR" Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan Serengil'in avukatı Esennur Ezgi, "Biz buraya eşi Yaşar İpek'i şikayet etmek için geldik ve tazyik hapsi başvurusu için geldik. Sizler de bilirsiniz ki Türkiye'de birçok kadına şiddet vakası var. Daha geçen gün bir anne çocuğunun önünde öldürülmüştü. Benim müvekkilim bebeğini kaybetmiştir. Bu bebeğin kaybedilmesine sebep olan eşidir. Eşi ve ailesidir. Kasten ve bilerek, bebeğin düşmesine sebep olmuşlardır. Bu işin iki tane boyutu var. biri psikolojik şiddet, biri fizyolojik şiddet. Hamile kaldığı dönemlerde 'Senin üzerine atlarım', 'Çocuğu düşürtürüm' şeklinde tehditlerde bulunmuş" dedi.
"ÇOCUĞUMUN DÜNYAYA GELMESİNE ENGEL OLDU" Serengil'in darp raporu almadığını söyleyen Ezgi, "Darp raporu evliliğini devam ettirebilir düşüncesiyle tabiki almadı. Ama görüntüler var, savcılığa da sunduk. Kendisini korumak için aldığı görüntüler bunlar. Hamile bir kadın şiddet gördüğü zaman tabiki de kendisini koruyacak. Dolayısıyla benim müvekkilimin çocuğunun dünyaya gelmesine engel olunmuştur. Tansiyonu 20'lere çıkmıştır. Müvekkilim hamile kaldığında çocuğunu kaybedecek tansiyon hastası olduğu için.