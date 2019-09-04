Seren Serengil: Bir daha anne olamayabilirim

"BEBEĞİNİ KAYBETMESİNE SEBEP EŞİDİR" Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan Serengil'in avukatı Esennur Ezgi, "Biz buraya eşi Yaşar İpek'i şikayet etmek için geldik ve tazyik hapsi başvurusu için geldik. Sizler de bilirsiniz ki Türkiye'de birçok kadına şiddet vakası var. Daha geçen gün bir anne çocuğunun önünde öldürülmüştü. Benim müvekkilim bebeğini kaybetmiştir. Bu bebeğin kaybedilmesine sebep olan eşidir. Eşi ve ailesidir. Kasten ve bilerek, bebeğin düşmesine sebep olmuşlardır. Bu işin iki tane boyutu var. biri psikolojik şiddet, biri fizyolojik şiddet. Hamile kaldığı dönemlerde 'Senin üzerine atlarım', 'Çocuğu düşürtürüm' şeklinde tehditlerde bulunmuş" dedi.