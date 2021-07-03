Seren Serengil: Sakın bana özenmeyin
Geçirdiği mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatından sonra 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.
Dumping sendromu ile savaşan ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, hastaneye kaldırılmıştı.
70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, git gite daha da zayıflıyor. Sağlık sorunlarıyla başı dertte olan ünlü sunucu, hastanede çekilmiş bir fotoğrafıyla yaşadığı pişmanlığı anlattı.
İşte Seren Serengil'in sosyal medya hesabında yaptığı pişmanlık açıklaması: "Nasılsınız:) biz de 'iyi' diyelim, iyi olalım Emel hemşiremle...Nefret ederdim kilodan, hala da ederim... Ama şu an bana deseler ki 'yüz kilo olacaksın, eskiye dön' koşa koşa dönerdim."
"Güzellik kime şans mutluluk getirmiş.? Güzel olduk da ne oldu? Kıymetimiz bilindi mi? Mutlu olduk mu? Bir çirkin şansı gerçeği varsa uyaydık keşke...Ne uğruna daha da güzel olalım isteği, kim için? değdi mi? Herkes benim gözüme güzel gözükmek için uğraşsın ben niye uğraşıyorum deyin..."