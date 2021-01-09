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  3. 09 Ocak 2021 12:45

Seren Serengil ve Mustafa Tohma’nın düğün tarihi belli oldu

Arkadaşı Mustafa Tohma ile evleneceğini açıklayan Seren Serengil, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında yaz ayında nikah masasına oturacağının müjdesini verdi.

Seren Serengil ve Mustafa Tohma’nın düğün tarihi belli oldu

Arkadaşı Mustafa Tohma ile evleneceğini açıklayan Seren Serengil, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında yaz ayında nikah masasına oturacağının müjdesini verdi.

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Seren Serengil ve Mustafa Tohma’nın düğün tarihi belli oldu

Son dönemde sağlık sorunları yaşayan ve geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, arkadaşı Mustafa Tohma'dan aldığı evlilik teklifini kabul etti.

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Seren Serengil ve Mustafa Tohma’nın düğün tarihi belli oldu

Sunuculuk yaptığı magazin programında müjdeli haber hakkında konuşan Serengil, evlilik haberinin detaylarını da verdi.

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Seren Serengil ve Mustafa Tohma’nın düğün tarihi belli oldu

"ZOR GÜNLERİMDE BANA YARDIMCI OLDU"
Sunucu arkadaşları Bircan Bali ve Arto'nun baskısı üzerine aldığı evlilik teklifinden bahseden Serengil, "Mustafa'yla arkadaştık, hala da arkadaşız. Şu an sevgili değiliz, hiç olmadık da.

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