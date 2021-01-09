Seren Serengil ve Mustafa Tohma’nın düğün tarihi belli oldu

"ZOR GÜNLERİMDE BANA YARDIMCI OLDU"

Sunucu arkadaşları Bircan Bali ve Arto'nun baskısı üzerine aldığı evlilik teklifinden bahseden Serengil, "Mustafa'yla arkadaştık, hala da arkadaşız. Şu an sevgili değiliz, hiç olmadık da.