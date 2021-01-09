Seren Serengil ve Mustafa Tohma’nın düğün tarihi belli oldu
Arkadaşı Mustafa Tohma ile evleneceğini açıklayan Seren Serengil, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında yaz ayında nikah masasına oturacağının müjdesini verdi.
Arkadaşı Mustafa Tohma ile evleneceğini açıklayan Seren Serengil, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında yaz ayında nikah masasına oturacağının müjdesini verdi.
Son dönemde sağlık sorunları yaşayan ve geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, arkadaşı Mustafa Tohma'dan aldığı evlilik teklifini kabul etti.
Sunuculuk yaptığı magazin programında müjdeli haber hakkında konuşan Serengil, evlilik haberinin detaylarını da verdi.