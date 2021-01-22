Seren Serengil’den Hadise hakkında olay sözler
Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil'in Hadise hakkında yaptığı açıklamalar ola u oldu.
Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil'in Hadise hakkında yaptığı açıklamalar ola u oldu.
Programda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Serengil, bu kez Hadise için çirkin dedi.
Hadise'nin makyajsız olarak rol aldığı reklam filmini değerlendiren Serengil, Hadise'nin makyajsız olduğuna inanmamasına karşın Hadise'nin çirkin olduğunu söyledi.