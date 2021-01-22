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  3. 22 Ocak 2021 12:35

Seren Serengil’den Hadise hakkında olay sözler

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil'in Hadise hakkında yaptığı açıklamalar ola u oldu.

Seren Serengil’den Hadise hakkında olay sözler

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil'in Hadise hakkında yaptığı açıklamalar ola u oldu.

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Seren Serengil’den Hadise hakkında olay sözler

Programda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Serengil, bu kez Hadise için çirkin dedi.

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Seren Serengil’den Hadise hakkında olay sözler

Hadise'nin makyajsız olarak rol aldığı reklam filmini değerlendiren Serengil, Hadise'nin makyajsız olduğuna inanmamasına karşın Hadise'nin çirkin olduğunu söyledi.

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Seren Serengil’den Hadise hakkında olay sözler

Serengil şu sözleri söyledi: "Makyajlı da olsa makyajsız da olsa çirkin yani suratı. Güzel değil yani, şu fotoğraf güzel değil makyajlı da makyajsız da. Çok daha güzel fotoğrafları var, Allah aşkına güzel mi bu?"

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