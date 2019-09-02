Seren Serengil'den yürek sızlatan görüntü
Seren Serengil uzun süre gördüğü tüp bebek tedavisinin ardından hamile kalmış ancak eşi Yaşar İpek'le yaşadığı boşanma süreci nedeniyle geçtiğimiz gün bebeğini kaybetmişti. Yaşar İpek ve ailesiyle sorunlar yaşayan Serengil 4. kez
Yaşar İpek'ten, ayrılık kararı almasının ardından Seren Serengil, eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti. 6 haftalık hamileyken düşük yapan Seren Serengil, hastanede oyuncak bebeğine sarılarak uyudu.
Yaşar İpek'le arasında geçen küfür ve hakaret içeren bir ses kaydını ortaya çıkaran Seren Serengil, can güvenliği olmadığını söyleyerek, Yaşar İpek'e karşı koruma kararı aldırmıştı. Yaşar İpek de tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil'in, kendi spermleri ve başka bir kadının yumurtalarını kullanarak hamile kaldığını ve kendisini kandırdığını iddia etmişti.
OYUNCAK BEBEĞİNE SARILDI Zor günler geçiren Serengil'in, hastane odasında oyuncak bebeğine sarılarak uyuduğu görüldü.
Uzun süredir anne olmak için tedavi gören sunucu Seren Serengil'in mutluluğu kısa sürdü. Yaklaşık bir ay önce hamile olduğunu duyuran Serengil, eşi Yaşar İpek'le yaşadığı sorunlardan sonra yüksek tansiyon ve kanamayla hastaneye kaldırılmıştı. Düşük tehlikesi nedeniyle hastanede tutulan Serengil, bebeğini kaybetti.