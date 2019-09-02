Seren Serengil'den yürek sızlatan görüntü

Yaşar İpek'le arasında geçen küfür ve hakaret içeren bir ses kaydını ortaya çıkaran Seren Serengil, can güvenliği olmadığını söyleyerek, Yaşar İpek'e karşı koruma kararı aldırmıştı. Yaşar İpek de tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil'in, kendi spermleri ve başka bir kadının yumurtalarını kullanarak hamile kaldığını ve kendisini kandırdığını iddia etmişti.