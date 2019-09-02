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  3. 02 Eylül 2019 18:26

Seren Serengil'den yürek sızlatan görüntü

Seren Serengil uzun süre gördüğü tüp bebek tedavisinin ardından hamile kalmış ancak eşi Yaşar İpek'le yaşadığı boşanma süreci nedeniyle geçtiğimiz gün bebeğini kaybetmişti. Yaşar İpek ve ailesiyle sorunlar yaşayan Serengil 4. kez

Seren Serengil'den yürek sızlatan görüntü

Yaşar İpek'ten, ayrılık kararı almasının ardından Seren Serengil, eşinden şiddet gördüğünü iddia etmişti. 6 haftalık hamileyken düşük yapan Seren Serengil, hastanede oyuncak bebeğine sarılarak uyudu.

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Seren Serengil'den yürek sızlatan görüntü

Yaşar İpek'le arasında geçen küfür ve hakaret içeren bir ses kaydını ortaya çıkaran Seren Serengil, can güvenliği olmadığını söyleyerek, Yaşar İpek'e karşı koruma kararı aldırmıştı. Yaşar İpek de tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil'in, kendi spermleri ve başka bir kadının yumurtalarını kullanarak hamile kaldığını ve kendisini kandırdığını iddia etmişti.

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Seren Serengil'den yürek sızlatan görüntü

OYUNCAK BEBEĞİNE SARILDI Zor günler geçiren Serengil'in, hastane odasında oyuncak bebeğine sarılarak uyuduğu görüldü.

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Seren Serengil'den yürek sızlatan görüntü

Uzun süredir anne olmak için tedavi gören sunucu Seren Serengil'in mutluluğu kısa sürdü. Yaklaşık bir ay önce hamile olduğunu duyuran Serengil, eşi Yaşar İpek'le yaşadığı sorunlardan sonra yüksek tansiyon ve kanamayla hastaneye kaldırılmıştı. Düşük tehlikesi nedeniyle hastanede tutulan Serengil, bebeğini kaybetti.

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