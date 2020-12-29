Seren Serengil'in 2 doktorundan açıklama
Önceki gün hastaneye kaldırılan ve 46 kiloya kadar düştüğünü söyleyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, ameliyat olması gerektiğini açıkladı. Serengil, "Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım" dedi. Daha önce Serengil'i ameliyat eden iki doktor, şarkıcının durumuyla ilgili konuştu.
Son dönemde magazin programı sunuculuğu yapan Seren Serengil, sağlık sorunları yaşadığını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Serengil, "Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin, sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm" dedi.
Serengil sözlerini şöyle sürdürdü: Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak. Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunu da atlatacağım... İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah...
2016 YILINDA MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLDU 2016 yılında mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ayda 25 kilo vermişti. Seren Serengil’e doktorları ‘geri dönüşüm ameliyatı’ olması gerektiğini söyledi. Bu operasyonda bağırsağın ‘gastrik bypass ameliyatı’ ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getiriliyor.
Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği “Söylemezsem Olmaz” programında ameliyatını gerçekleştiren doktorlarla konuştu. Gastrik baypas ameliyatını yapan Opr. Dr. Ersin Aksu, Serengil’e yaşadığı sorunların normal olduğunu söyledi: "Ameliyat sonrası bazı hastalarda ‘Dumping Sendromu’ dediğimiz durum gelişebiliyor. Yiyeceklerin mideden bağırsağa hızlı geçişi sonucu hasta ağrı, kusma gibi birtakım şikayetler yaşayabiliyor. Siz de sabahları böyle bir şey yaşıyorsunuz. Bu, ameliyatın doğasında var. Ama geçici bir süre yaşanıyor. 8 ayı atlattık. Zaten kilo hedefimiz 45.5-46 bandındaydı. Size haftanın 2-3 günü hastanede serum ve vitamin takviyesi yapacağız. Geri dönüşüm ameliyatı zor ama ağır bir ameliyat değil. 2-3 ay daha sabrederseniz düzelecek. Tempolu çalışıyorsunuz, yaşadığınız sorunlarda bu da etkin tabii."