Seren Serengil'in ''doğum günü'' tarzı dikkat çekti
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Seren Serengil, önceki akşam Nişantaşı'nda doğum günü partisinde görüntülendi.
Zayıflama ameliyat olduktan sonra Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, 44 kiloya düşmüştü. Ünlü sunucu önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
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GİYİM TARZI DİKKAT ÇEKTİ
Bir arkadaşının doğum gününe katılan Serengil, giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çekti. Soruları yanıtsız bırakan Seren Serengil, “İyi akşamlar” dedikten sonra evinin yolunu tuttu.
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Dumping sendromu ile savaşan ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, hastaneye kaldırılmıştı.
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SAĞLIK DURUMU NASIL?
Her geçen gün kilo verdiğini ancak işi sayesinde ayakta kaldığını ve 44 kiloya düştüğünü söyleyen Seren Serengil, sağlık durumu hakkında ise şu açıklamada bulundu:
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