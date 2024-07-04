Seren Serengil'in galibiyet paylaşımı olay oldu
Ünlü şarkıcı Seren Serengil'in, Türkiye'nin EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesi sonrası yaptığı paylaşım tepki çekti. Eleştiri yağmuruna tutulan Serengil, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Türkiye A Milli Takımı EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi. Büyük coşkunun yaşandığı maç sonunda birçok ünlü isim peş peşe paylaşım yaptı. O isimlerden biri de Seren Serengil oldu.
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Sosyal medya hesabından galibiyeti kutlayan Seren Serengil tepkilerin odağı oldu.
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Şarkıcının, yapay zeka ile milli takım forması giymiş köpeklerin fotoğrafını paylaşması tepki çekti.
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Gelen tepkiler üzerine Serengil, bir hayvanseverin paylaşımını kendi sayfasında paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:
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