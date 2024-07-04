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Seren Serengil'in galibiyet paylaşımı olay oldu

Ünlü şarkıcı Seren Serengil'in, Türkiye'nin EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesi sonrası yaptığı paylaşım tepki çekti. Eleştiri yağmuruna tutulan Serengil, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Seren Serengil'in galibiyet paylaşımı olay oldu - Resim: 1

Türkiye A Milli Takımı EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi.  Büyük coşkunun yaşandığı maç sonunda birçok ünlü isim peş peşe paylaşım yaptı. O isimlerden biri de Seren  Serengil oldu.

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Seren Serengil'in galibiyet paylaşımı olay oldu - Resim: 2

Sosyal medya hesabından galibiyeti kutlayan Seren Serengil tepkilerin odağı oldu.

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Seren Serengil'in galibiyet paylaşımı olay oldu - Resim: 3

Şarkıcının, yapay zeka ile milli takım forması giymiş köpeklerin fotoğrafını paylaşması tepki çekti.

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Seren Serengil'in galibiyet paylaşımı olay oldu - Resim: 4

Gelen tepkiler üzerine Serengil, bir hayvanseverin paylaşımını kendi sayfasında paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

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