Seren Serengil'in ''photoshop'' hilesi yakalandı
Mustafa Tohma ile Maldivler'e tatile giden Seren Serengil, fotoğrafında yaptığı oynama anlaşılınca takipçilerinin alay konusu oldu.
"Söylemezsem Olmaz" programında sunuculuk yapan Seren Serengil sevgilisi Mustafa Tohma ile Maldivler'e tatile gitti. Tatilden bol bol fotoğraf paylaşan Serengil'in, bir fotoğrafında photoshop hilesi yakalandı.
Yaşadığı aşklar kadar magazinsel kavgalarıyla da bir türlü gündemden düşmeyen Seren Serengil (50) , Maldiv tatili sırasında çekildiği fotoğraflar üzerinden yaptığı oynamalar nedeniyle, sosyal medyada alay konusu haline geldi.
Mayo ve ayakkabı üretimi yapmaya başlayan Serengil, kendi ürünlerinin mankenliğini yapıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Serengil'in üzerindeki salıncağın ipinin bacağına girdiğini belirterek, photoshop işleminin başarısız olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz günlerde siyah mayosuyla objektif karşısına geçen Serengil, bu defa mor bikinili pozuyla Instagram'ı salladı. Serengil'in, gönderilerini yorumlara kapatması dikkat çekti. (Posta)