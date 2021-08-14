Seren Serengil'in son hali sevenlerini üzdü
Kilolarından kurtulmak için geçirdiği operasyonlar sonrası dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde bir kez daha ameliyata alındı. Son haliyle sevenlerini korkutan Seren Serengil, dikişleri alınmadan kamera karşısına geçti..
Zayıflamak için mide küçültme ameliyatının ardından gastrik bypass ameliyatı olan Seren Serengil, hızla kilo vermesinin ardından dumping sendromuna yakalandı.
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Ölüm tehlikesi atlatan ve aylardır sağlık sorunlarıyla uğraşan Serengil, geçtiğimiz günlerde safra kesesi ameliyatına alındı.
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Ameliyat sonrası hastanede tedavisine devam edilen ünlü sunucu, programın yeni sezon çekimleri için kanala gitti.
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"İLK DEFA YATAKTAN KALKTIM VE ÇEKİME GİTTİM"
Yeni sezonda Söylemezsem Olmaz programına devam edecek olan Serengil, dün tanıtım filmi için kamera karşısına geçti.
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