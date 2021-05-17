Serenay Sarıkaya-Haldun Demirhisar aşkında bomba detay

"Çok çirkin bir üslupla yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi geçen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgili olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan çirkin yorumları kınıyorum."