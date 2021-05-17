Serenay Sarıkaya-Haldun Demirhisar aşkında bomba detay
İş insanı Haldun Demirhisar'ın evinde görüntülenen Serenay Sarıkaya, magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin, Kasım ayından beri birlikte olduğu iddia edildi.
Geçen yıl kendisinden 20 yaş büyük Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, yine Türkiye'nin gündemi oturmayı başardı. 28 yaşındaki oyuncu şimdi de kendisinden yaşça büyük iş insanı Haldun Demirhisar'la görüntülendi.
Sarıkaya'nın yakın zamanda Demirhisar'la Göcek'te bir teknede baş başa çekilen fotoğrafları ortaya çıkmış ancak güzel oyuncu bu iddiayı jet hızıyla yalanlamıştı.
Ünlü oyuncu hep varlıklı ve kendisinden yaşça büyük erkeklerle sevgili olduğu yorumlarına da şu sözlerle ateş püskürmüştü:
"Çok çirkin bir üslupla yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi geçen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgili olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan çirkin yorumları kınıyorum."