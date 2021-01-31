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  3. 31 Ocak 2021 00:00

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz barıştı mı?

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sarıkaya'nın sosyal medyada yaptığı hamle, 'Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz barıştı mı?' sorusunu akıllara getirdi!

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz barıştı mı?

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz yıl Mart ayında Atina'da görüntülenmişti. Fotoğraflarla belgelenen sürpriz aşk, 2020'nin en çok konuşulan birlikteliği olmuştu.

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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz barıştı mı?

Ancak çiftin aşkı uzun sürmedi. Karantina sürecini de birlikte geçiren Yılmaz ve Sarıkaya ayrılık kararı aldı.

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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz barıştı mı?

"EVET, AYRILDIK" Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişi, ekim ayında ünlü komedyenin 'Ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği 'evet' cevabıyla ortaya çıktı.

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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz barıştı mı?

İkili o günden sonra hiçbir araya gelmedi. Sarıkaya ve Yılmaz, ayrılık soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

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