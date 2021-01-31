Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz barıştı mı?
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sarıkaya'nın sosyal medyada yaptığı hamle, 'Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz barıştı mı?' sorusunu akıllara getirdi!
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz yıl Mart ayında Atina'da görüntülenmişti. Fotoğraflarla belgelenen sürpriz aşk, 2020'nin en çok konuşulan birlikteliği olmuştu.
Ancak çiftin aşkı uzun sürmedi. Karantina sürecini de birlikte geçiren Yılmaz ve Sarıkaya ayrılık kararı aldı.
"EVET, AYRILDIK" Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişi, ekim ayında ünlü komedyenin 'Ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği 'evet' cevabıyla ortaya çıktı.