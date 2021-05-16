Serenay Sarıkaya ''inkar ettiği'' aşkıyla görüntülendi
Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı Haldun Demirhisar'la yeniden görüntülendi.
Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodularına karıştığı Haldun Demirhisar'la yeniden görüntülendi.
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İkili, iş insanının Göcek'te bulunan villasında arkadaşlarını ağırladı. Daha sonra dostlarını uğurlayan ikili, baş başa sohbet etti.
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Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar, sohbetin ardından evin etrafında yürüyüş yaptı.
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Sarıkaya'nın, gazeteciler ve halk tarafından görüntülenmemek için bir aydır Demirhisar'ın evinde kaldığı iddia edildi.
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