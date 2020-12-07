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  3. 07 Aralık 2020 13:45

Serenay Sarıkaya Kaz Dağları'nda arsa aldı

Cem Yılmaz’la ayrıldıktan sonra soluğu Kaz Dağları’nda alan Serenay Sarıkaya, buradan ev sahibi olmak için 1.5 dönümlük arsa satın aldı.

Serenay Sarıkaya Kaz Dağları'nda arsa aldı

Serenay Sarıkaya, ileride Kaz Dağları’na yerleşmek için ilk adımı attı ve Ayvacık’ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa satın aldı. 

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Serenay Sarıkaya Kaz Dağları'nda arsa aldı

Alpler’den sonra oksijen oranı en yüksek bölge olan Kaz Dağları’nda her fırsatta tatil yapan Sarıkaya, şimdi burada ev sahibi olmak için kolları sıvadı. 

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Serenay Sarıkaya Kaz Dağları'nda arsa aldı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Sarıkaya, Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra annesiyle birlikte soluğu Kaz Dağları’nda almış. 

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Serenay Sarıkaya Kaz Dağları'nda arsa aldı

Gönlüne göre bir arsa bulan Sarıkaya, şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşıyormuş. 

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