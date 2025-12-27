Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in doğum gününde aşka geldi
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, 32 yaşına giren sevgilisi Mert Demir'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in aşkı dolu dizgin devam ediyor.
Güzel oyuncu, sevgilisi Mert Demir'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.
"HEP YANIMDAYDIN, HEP YANINDAYIM"
Sarıkaya, Mert Demir ile çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak altına şu notu düştü:
“İyi ki doğdun kral. Acısıyla tatlısıyla bir yaşını daha gördüm. Hep yanımdaydın, hep yanındayım.”
İlişkilerinin başından bu yana zaman zaman ortaya atılan "reklam aşkı" iddiaları, Serenay Sarıkaya’nın tepkisini çekmişti.
