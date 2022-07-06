Serenay Sarıkaya oynadı, Umut Evirgen gözlerini alamadı
Yunanistan'da tatil yapan Serenay Sarıkaya - Umut Evirgen çifti, önceki gece bir mekanda eğlendi. Serenay Sarıkaya Yunan müzikleri eşliğinde dans ederken, Evirgen ise sevgilisini hayranlıkla izledi.
Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra gönlünü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen'e kaptıran Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz'da 30 yaşına bastı.
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Evirgen, sevgilisinin doğum gününü Yunanistan tatilinde kutladı. Aşklarını geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya taşıyan çift, soluğu Kiklad Adaları’ndaki Naousa bölgesinde aldı.
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SERENAY OYNADI, UMUT İZLEDİ
Birlikte tatil yapan ikili, önceki akşam bir mekanda eğlendi. Serenay Sarıkaya, elinde tefle Yunan müzikleri eşliğinde çıplak ayakla dans etti. Umut Evirgen ise oturduğu yerden sevgilisini hayranlıkla izledi.
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Yunan müzikleri eşliğinde kıvrak hareketlerini sergileyen oyuncuya, mekandaki diğer müşteriler de eşlik etti. Çiftin o anları sosyal medyada paylaşıldı.
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