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  3. 25 Eylül 2020 10:40

Serenay Sarıkaya son noktayı koydu

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile iş adamı Ali Koç'un aşk yaşadığı iddiaları bir dönem sosyal medya gündemine oturmuştu.

Serenay Sarıkaya son noktayı koydu

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile iş adamı Ali Koç'un aşk yaşadığı iddiaları bir dönem sosyal medya gündemine oturmuştu.

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Serenay Sarıkaya son noktayı koydu

Yorumcu olan Kadir Çetinçalı, sosyal medya hesabından Sarıkaya ile Koç'un aşk yaşadığını ileri süren bir mesaj paylaşmıştı.

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Serenay Sarıkaya son noktayı koydu

Mesaj sonrası Sarıkaya, kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

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Serenay Sarıkaya son noktayı koydu

Yürütülen soruşturma kapsamında dosya, uzlaştırma büroya gönderildi ve bir uzlaştırmacı atandı.

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