Serenay Sarıkaya sorusu Deren Talu'yu şoke etti!

O iddia şöyleydi: Serenay Sarıkaya'nın reklam yüzü olduğu şampuan markası, Deren Talu'ya da teklif götürdü. Deren, 'projenin yıldızı Serenay' diye teklifi kabul etmedi. Nedeni ise annesi Defne Samyeli ile eski sevgilisi Cem Yılmaz arasında 9 ay önce yaşanan ihanet hikayesiydi.