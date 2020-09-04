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  3. 04 Eylül 2020 14:45

Serenay Sarıkaya sorusu Deren Talu'yu şoke etti!

Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu ile sevgilisi Baran Tınaz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Serenay Sarıkaya sorusu Deren Talu'yu şoke etti!

Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu ile sevgilisi Baran Tınaz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Serenay Sarıkaya sorusu Deren Talu'yu şoke etti!

Muhabirler, Deren Talu'ya, geçtiğimiz günlerde magazin basınına yansıyan 'reklam iddiası'nı sordu.

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Serenay Sarıkaya sorusu Deren Talu'yu şoke etti!

O iddia şöyleydi: Serenay Sarıkaya'nın reklam yüzü olduğu şampuan markası, Deren Talu'ya da teklif götürdü. Deren, 'projenin yıldızı Serenay' diye teklifi kabul etmedi. Nedeni ise annesi Defne Samyeli ile eski sevgilisi Cem Yılmaz arasında 9 ay önce yaşanan ihanet hikayesiydi.

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Serenay Sarıkaya sorusu Deren Talu'yu şoke etti!

SORULAR KARŞISINDA SURATI ASILDI! Posta gazetesinde yer alan habere göre; Deren Talu, bu sözleri duyunca sevgilisi Baran Tınaz'ın elini sımsıkı tuttu. Suratı bir anda asılan genç oyuncu, adımlarını hızlandırdı.

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