Serenay Sarıkaya sorusu Deren Talu'yu şoke etti!
Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu ile sevgilisi Baran Tınaz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu ile sevgilisi Baran Tınaz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Muhabirler, Deren Talu'ya, geçtiğimiz günlerde magazin basınına yansıyan 'reklam iddiası'nı sordu.
O iddia şöyleydi: Serenay Sarıkaya'nın reklam yüzü olduğu şampuan markası, Deren Talu'ya da teklif götürdü. Deren, 'projenin yıldızı Serenay' diye teklifi kabul etmedi. Nedeni ise annesi Defne Samyeli ile eski sevgilisi Cem Yılmaz arasında 9 ay önce yaşanan ihanet hikayesiydi.