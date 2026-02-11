Serenay Sarıkaya uzun bir aranın ardından kamera karşısına geçiyor
Bir süredir ekranlardan uzak bir dönem geçiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni bir projeyle kameraların önüne geçmeye hazırlanıyor.
Adanalı, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Medcezir ve Aile gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şu sıralar yeni proje hazırlığında olduğu öğrenildi.
Son olarak Aile dizisinde hayat verdiği 'Devin' karakteriyle adından söz ettiren Serenay Sarıkay uzun bir süredir dizi ve film çekmiyordu.
Son dönemde sık sık katıldığı davet ve etkinliklerdeki kıyafet tercihleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya'nın kamera önüne yeni bir sinema filmi projesiyle dönmeye hazırlandığı iddia edildi.
Sinema filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sarıkaya'nın yeni projesinin detayları belli oldu.
