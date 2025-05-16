Serenay Sarıkaya uzun süre süren sessizlik sonrası geri döndü
Netflix'in başrolünde Serenay Sarıkaya'nın oynadığı sevilen yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonu yayınlandı.
Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş gibi yıldız isimleri bir araya getiren “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin merakla beklenen 2. sezonu, 15 Mayıs itibarıyla izleyiciyle buluştu.
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Ece Yörenç’in kaleminden çıkan ve ilişkiler dünyasına modern, cesur bir bakış sunan yapım, bu sezon da aşk, dostluk ve kişisel uyanış temalarını merkezine alıyor.
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Leyla Taylan’ın (Serenay Sarıkaya) kendi düğününden kaçışıyla başlayan yolculuk, 2. sezonda daha da derinleşiyor.
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Yeni sezonda diziye katılan isimler de en az hikâyenin kendisi kadar konuşuluyor.
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