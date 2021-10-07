Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ile ilgili olay iddia
İtalyan magazin sitesi Chiecosa Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ayrılığına dair ilginç bir iddia ortaya attı.
İtalyan magazin sitesi Chiecosa Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ayrılığına dair ilginç bir iddia ortaya attı. Ayrılıktan yıllar sonra yapılan bu haber herkesi şaşırttı.
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Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan uzun bir süre sonra rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin Türkiye'de olduğu kadar dünyada da geniş hayran kitlesine sahip.
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Can Yaman gibi İtalya'da çok sevilen Bürsin hakkında sık sık haberler yapılıyor.
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İtalyan magazin sitesi Chiecosa Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ayrılığıyla ilgili bir haber yaptı ve ilginç iddialarda bulundu.
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