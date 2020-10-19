Serenay Sarıkaya'nın göğüs silikonları mı patladı?
Geçtiğimiz günlerde göğüslerindeki silikonların patladığı iddia edilen Serenay Sarıkaya önceki gün ilk defa Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülendi. Sarıkaya, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla çok konuşulan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bu defa bambaşka bir konu ile magazin gündemini meşgul ediyor.
Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde göğüslerine estetik yaptırmak için özel bir hastaneye adını ve soyadını değiştirerek kayıt olduğu iddia edilmişti.
Serenay Sarıkaya'nın hastaneye giriş için adını Seren Kaya yaptığı söylentileri dilden dile yayılmıştı. Fakat Sarıkaya'nın menajeri isim iddiasını yalanlamıştı. Bunun üzerine hastane yönetimi açıklama yapmıştı.
Özel hastanenin Başhekimi, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın 7 Ekim Çarşamba günü hastanede geçirdiği operasyonla ilgili medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu belirterek "Hastanemizi zan altında bırakacak şekilde, basında 'sahte isimle hastaneye yatışı yapıldı' şeklinde haberler yayınlanmıştır."