Serenay Sarıkaya'dan bikini şov
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medyadan yayınladığı yaz tatili pozlarına yenilerini ekledi. Güzel oyuncu fiziğiyle değme mankenlere de meydan okudu.
30 yaşına giren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya güzelliği kadar oyunculuğu ile de mest eden isimler arasında.
1 / 48
Şu sıralar yazın tadını çıkaran Serenay tatilden fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmiyor.
2 / 48
Son olarak ipli bikinisiyle fotoğraf paylaşan Serenay Sarıkaya ortalığı yıktı geçti.
3 / 48
İşte Serenay'ın o kareleri...
4 / 48