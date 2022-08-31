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Serenay Sarıkaya'dan bikini şov

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medyadan yayınladığı yaz tatili pozlarına yenilerini ekledi. Güzel oyuncu fiziğiyle değme mankenlere de meydan okudu.

Serenay Sarıkaya'dan bikini şov - Resim: 1

30 yaşına giren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya güzelliği kadar oyunculuğu ile de mest eden isimler arasında. 

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Serenay Sarıkaya'dan bikini şov - Resim: 2

Şu sıralar yazın tadını çıkaran Serenay tatilden fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmiyor. 

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Serenay Sarıkaya'dan bikini şov - Resim: 3

Son olarak ipli bikinisiyle fotoğraf paylaşan Serenay Sarıkaya ortalığı yıktı geçti.

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Serenay Sarıkaya'dan bikini şov - Resim: 4

İşte Serenay'ın o kareleri...

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