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  3. 16 Ağustos 2020 10:22

Serenay Sarıkaya'dan cesur atlayış

Serenay Sarıkaya ve Cem Yımaz, Marmaris'te yapımcı Timur Savcı'nın teknesine konuk oldu. Sarıkaya, teknenin üst katından denize atlarken objektiflere yansıdı.

Serenay Sarıkaya'dan cesur atlayış

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Marmaris’te tatil yapıyor. Ünlü çift önceki gün ise yapımcı Timur Savcı’nın lüks teknesine konuk oldu. Sarıkaya ve Yılmaz’ın bu ziyareti Kanal D’de ekrana gelen Magazin D Cumartesi tarafından görüntülendi.

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Serenay Sarıkaya'dan cesur atlayış

ÇİVİLEME ATLADI
Serenay Sarıkaya, bir ara Timur Savcı’nın oğluyla teknenin en üst kısmına çıkarak denize çivileme atladı.

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Serenay Sarıkaya'dan cesur atlayış

HAYDİ AŞKIM SEN DE ATLA
Sarıkaya denize atladıktan sonra ünlü komedyene “Haydi aşkım, sen de atla” diye seslendi. sevgilisini kırmadıSevgilisinin isteğini geri çevirmeyip denize giren Yılmaz, Sarıkaya ile birlikte yüzdü.

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Serenay Sarıkaya'dan cesur atlayış

“Mavi favori rengim”
Ünlü oyuncu atlayış yaptığı sırada deniz altında çekilen karelerini ise Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı. Ünlü oyuncunun İngilizce “Mavi favori rengim” notuyla yüklediği deniz altı pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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