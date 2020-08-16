Serenay Sarıkaya'dan cesur atlayış
Serenay Sarıkaya ve Cem Yımaz, Marmaris'te yapımcı Timur Savcı'nın teknesine konuk oldu. Sarıkaya, teknenin üst katından denize atlarken objektiflere yansıdı.
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Marmaris’te tatil yapıyor. Ünlü çift önceki gün ise yapımcı Timur Savcı’nın lüks teknesine konuk oldu. Sarıkaya ve Yılmaz’ın bu ziyareti Kanal D’de ekrana gelen Magazin D Cumartesi tarafından görüntülendi.
ÇİVİLEME ATLADI
Serenay Sarıkaya, bir ara Timur Savcı’nın oğluyla teknenin en üst kısmına çıkarak denize çivileme atladı.
HAYDİ AŞKIM SEN DE ATLA
Sarıkaya denize atladıktan sonra ünlü komedyene “Haydi aşkım, sen de atla” diye seslendi. sevgilisini kırmadıSevgilisinin isteğini geri çevirmeyip denize giren Yılmaz, Sarıkaya ile birlikte yüzdü.